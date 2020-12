Maxime GAUTHIER

Actuellement commercial pour la société Allo numérique.



Cette Société propose:



- L’installation de solutions de réception Internet haut débit et télévision : Antenne TNT, parabole satellite, câble, ADSL, WIMAX

- La sécurisation des personnes et des biens : Vidéoprotection, alarmes anti-intrusion & incendie, interphonie, contrôle d’accès

- L’intégration de réseau internet sans fil : Hotspot WIFI

- L’installation de solutions domotiques : Contrôle d’énergie, centralisation des commandes



Mes compétences :

ZigBee (My home radio)

In One By LEGRAND

Domotique

KNX

Bus My home