Romain GAUMÉ

COMPÉTENCES



Maîtrise du protocole Bacnet, Modbus, KNX.

Programmation KNX via ETS4 et supervision des installations (Bacnet, Modbus, KNX) sous (ProKnxi, Domovea, Facility Pilot, EIBPort, Maestro Desing et Homelynk).



Installation, programmation et mise en service d’automate WAGO, Schneider Homelynk

Installation, programmation et mise en service et maintenance de systèmes de détection, d'alarmes et vidéosurveillance (Alarme Intrusion de type Paradox, contrôle d’accès SimonsVoss et Paradox, vidéo surveillance IP Mobotix, Axis, Samsung et Dahua).



Réalisation, câblage, pose d'appareillages et maintenance d’installation bâtiment neuf ou rénovation dans le milieu résidentiel et tertiaire en électricité courant fort, courant faible..



Études des besoins, des schémas et des implantations électriques en bâtiment neuf ou rénovation résidentiel et tertaire.



Maîtrise de l’architecture d’un réseau informatique.

Baie de brassage, câblage RJ45 et fibre optique, management de matériel CISCO (switchs, routeurs.)



Maîtrise d’architecture Server Unix/linux et Windows Server 2K3-2K8

LAMP, FTP, DHCP, DNS, SAMBA, proxy, openVPN, nagios, GLPI, droits d’administration , Raspberry pi.



Mes compétences :

Lonworks

Bacnet

KNX