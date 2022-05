Romain GAUME

Passionné de nouvelles technologies, je suis titulaire d'un Master informatique option Web intelligence à l’Université Jean Monnet et l’École Supérieure des Mines de Saint-Étienne.

Attiré depuis ma jeunesse par le monde informatique, je m’intéresse de près aux technologies web et mobiles, en perpétuelle évolution.



Je suis actuellement employé chez Altendis, cabinet d'expertise dans les technologies Java JEE et les méthodologies agiles.



Mes compétences :

agile

Consultant Internet

Git

Hibernate

Informatique

Internet

J2EE

JAVA

Java j2ee

JEE

Maven

Programmation

Programmation Web

programmeur

Scrum

Spring

Web

Web Services