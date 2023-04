Maxime GIRAUT

Diplômé de Sciences Po, j'ai commencé ma carrière dans l'édition musicale puis me suis spécialisé avec succès dans le secteur du web. Ma formation généraliste me permet de faire le lien entre le personnel technique (développeurs) et non-technique (management, marketing).



Avec une pratique professionnelle de l'intégration web, ayant un bon esprit de synthèse et étant parfaitement bilingue en anglais, je cherche à améliorer mes compétences en développement web. Je m'intéresse tout particulièrement aux technologies front et au responsive design.



Habitué à travailler dans un environnement international, j'apporte un soin particulier à la bonne communication avec les partenaires externes.



Mes compétences :

* Création de sites Web (statique/dynamique)

* Développement PHP (niveau intermédiaire - > PHP procédural)

* Gestion de flux de contenu en XML

* Transformation de données sur Pentaho Data Integration

* CMS Drupal (pendant ma formation)

* CMS Bedrock (outil interne Microsoft)

* Communication quotidienne en Anglais / contexte de travail international

* Expérience dans le domaine de l'assistanat administratif et juridique

* Connaissance du droit d'auteurs

* Bonne maîtrise du pack Office

* Qualité rédactionnelle



Mes compétences :

HTML/XHTML

CSS

XML/XSLT

Photoshop

PHP / MYSQL

Webmaster

Php

Web

Xml

JavaScript

Développement informatique

Édition musicale

Drupal

Responsive Design

Gestion de projet