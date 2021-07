Spécialisée dans la conception visuel et dinterfaces, mes expériences en agences et grands-groupes mont permise de développer mon anticipation sur les besoins, dêtre organisée pour structurer une stratégie de communication avec une bonne méthodologie.



Fan des outils innovants, des tendances graphiques et interactive, je suis toujours en veille pour proposer des solutions graphiques adaptées aux clients.



Formée sur les métiers du print, du web design, de lintégration front et de lUX design je suis à laise pour suivre un projet sous toutes ces phases de productions avec lexpérience me permettant de comprendre toutes les contraintes métier.



https://www.roxane-lucas-designer.com/