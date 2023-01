Homme de terrain j'aime le contact et la relation cliente. je souhaite relever le défi qui consiste à créer de la valeur pour l'entreprise et ses actionnaires, créer et développer des synergies entre les différents acteurs (clients, fournisseurs, prescripteurs, salariés...) pour pérenniser et développer l'entité confiée.

Expérience professionnelle réussie en tant que cadre dans les secteurs de la Distribution et des Services aux Entreprises