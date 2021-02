Maxime HUET

Je suis diplômé de l'école Phelma (fusion des ENS ERG EEG et PG) de Grenoble INP (anciennement INPG) de la filière instrumentation/nanobiotechnologies.



Différentes expériences ainsi qu'une formation scientifique variée me permettent d'être à l'aise au sein d'une équipe pluridisciplinaire travaillant sur des projets complexes, tels le développement de nouvelles thérapies ou nouveaux moyens diagnostique.



Mes compétences :

Physique

Comsol

Programmation c

Biologie cellulaire

Html/css

Labview

Latex

Excel

Matlab

Powerpoint

Biotechnologies

Traitement d'images