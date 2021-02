Maxime JALON

Ingénieur en mécanique de formation, jai pu enrichir mon univers et mes compétences grâce à un parcours cohérent et progressif.



Jai évolué Tout dabord au sein du bureau détude dune petite PME sur un poste très technique, pour mouvrir ensuite à la responsabilité de projet automobile lourds, avant dobtenir la responsabilité hiérarchique dune équipe de techniciens postés et dun service.



Ces 3 postes variés me permettent davoir une ouverture desprit et une rigueur indispensable à lévolution de lindustrie actuelle.