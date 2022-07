Maxime JEAN

Cadre commercial spécialiste marché du secteur public

Mise en place stratégie développement commercial. référencements nationaux. UGAP

Mentalité affirmée de défricheur

Savoir-faire en expertise marché, en plan marketing et rédactionnel site internet.

Capacité à développer du chiffre d’affaires sur de nouveaux secteurs, de la notoriété

Sens affirmé de la négociation avec des interlocuteurs à haute responsabilité

Relationnel commercial fondé sur un partenariat qualitatif

Management d’équipe pluridisciplinaire, coordination des collaborateurs autour de projets

Savoir- être rigoureux et opiniâtre alliant persuasion et empathie.



Mes compétences :

Voirie, Véhcules électriques

Stratégie commerciale

Contrôle des coûts

Marketing

Vente

Gestion