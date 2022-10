Eric PRIOU

Mon parcours professionnel, doublé d'une formation d'ingénieur, me permet d'avoir une approche fonctionnelle des différents processus d'une entreprise.

A ce jour, jai compléter mes compétences par le biais d'un Mastère spécialisé « Chef de projet ERP» proposé par le CESI à Toulouse, qui m'a amené à intervenir sur différents projets en temps que consultant technico fonctionnel ou chef de projet.



Mes compétences :

Tableaux de bord

Project Manager

Coordination/Suivi de projet

Gestion affaires et planning

CAO/DAO

Microsoft office



Domaine d'intervention :

TPE/PME

Tous les flux d'une entreprise

Expertise sur la partie production et gestion des stocks