Maxime JULIENNE

Agé de 29 ans je dispose d'une expérience professionnelle pluridisciplinaire. J'ai à travers ma récente reconversion professionnelle fait le choix d'une carrière centrée autour de mes intérêts personnelles : le sport, la transmission du savoir, l'accompagnement de tous dans l'activité physique. Mon cursus universitaire et mes années d'expériences dans l'industrie me permettent de proposer une aide pour la maitrise de l'hygiène et la sécurité des établissements sportifs.



Mes compétences :

Management

Secourisme

Risque chimique

Travail en équipe

Communication

Informatique

Hygiène Sécurité Environnement

Forte adaptabilité dans le travail

Waste Management

ISO 14001 Standard

ISO 900X Standard

OHSAS 18001

RAMS > Risk Assessment

SDIS

CSP