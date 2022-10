Fort de mes expériences dans lindustrie navale, pétrochimique, sidérurgique et automobile, je mets à profit mes compétences pour catalyser les projets. Pro-actif et organisé, je valorise les qualités de chacun et madapte facilement pour atteindre les objectifs et les résultats en adéquation avec les valeurs de lentreprise. Jai un excellent sens de la satisfaction client.