Maxime LORRAI

Je supervise et suis consultant pour mes confrères et consoeurs de niveau 1 sur le plan de l'analyse, du diagnostique, et de la résolution de problèmes informatiques modérément complexes. Ces problèmes impliquent le support de tout un écosystème de produits matériels, pour le compte d'un constructeur de renommée mondiale en termes de hautes technologies. Je travaille à distance, préférentiellement via consultation téléphonique mais j'apprécie tous les canaux de communication. Je vérifie la bonne application des procédures, met en oeuvre des solutions exceptionnelles si possible, gère le suivi des dossiers sur le long cours, la coordinations entre plusieurs services impliqués, et assure l'interface entre client final et service ingénieurs, dans sa langue natale. Ma spécialité, c'est trouver le bon positionnement et le bon accompagnement, au coeur de la complexité. Je travaille dans un environnement stimulant, au sein d'une équipe solidaire et focalisée sur la solution juste et ne perdant jamais le point de vue et l'intérêt du client.



