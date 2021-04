Durant mon parcours scolaire et professionnel j'ai pu acquérir diverses compétences :



Informatiques :



Maîtrise des logiciels de construction métallique TEKLA STRUCTURES et STRUCAD.

J'ai de très bonne bases sur le logiciel de CAO CATIA V5 et quelques notions sur SolidWorks.

Bureautique : Microsoft Office, Lotus Notes.

Notions dans l’utilisation de logiciel de gestion (AS400).



Linguistiques :



Anglais lu, écrit et compréhension du vocabulaire technique.

Notions d'espagnol.