Maxime MEYER

Il est aujourd’hui indispensable de proposer de nouvelles solutions de mobilité pour lutter contre la congestion et la pollution de l’air. Cependant, la création de sites propres au sol empiète l’espace public, privant les citoyens de lieu de rencontre, de vie. Par ailleurs, les transports en commun actuel ne répondent plus aux attentes des usagers (manque de confort, temps de trajet trop long, …) et l’utilisation de la voiture en ville ne diminue pas. Les finances publiques sont en outre très affectées par les coûts d’exploitations des systèmes de transports actuels (subventionnés à 70% !), diminuant d’autant les budgets alloués à d’autres projets. Ce constat n’ira pas en s’améliorant puisque l’OCDE prévoit une augmentation de 3 milliards du nombre de citadins d’ici 2050.



Un second territoire existe pour la mobilité : les couloirs aériens au-dessus des espaces publics. L'exploiter intelligemment avec une offre de transport à haut niveau de service garantira à l'usager fluidité et vitesse, diminuant drastiquement ses temps de voyage. L’utilisation de cet espace permettra de rendre le sol aux citoyens : pistes cyclables et cheminements piétons, voies vertes et parcs urbains, jardins et lieux partagés, …



La solution de transport développée par Supraways s’intéresse à l’ensemble de ces problématiques. Innovation technologique et sociétale, elle s’inscrit dans l'esprit des villes intelligentes, plus opérationnelles, économes et interconnectées. C’est une véritable révolution qui permettra de repenser la ville en faveur de ses habitants !



Je suis heureux de participer à l'essor de cette solution globale. Ce travail me permet de mettre en musique l'ensemble des compétences acquises au cours de mon parcours : gestion de projet et management, étude et diagnostic territoriale, mobilité, aménagement du territoire, politique publique, vision stratégique, développement durable, économie circulaire, environnement, biodiversité, management... En parallèle, je renforce mon expertise dans les domaines des transports publics urbains, de la mobilité et des smart-cities.



Je suis convaincu que ce type de projet, gage de prospérité, de création d’emplois durables et locaux, participe à la construction d'une société plus responsable, plus égalitaire, plus partagée et connectée, en un mot, plus désirable.



