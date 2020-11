Maxime PETIT

Journaliste polyvalent, je travaille en radio, presse écrite et web depuis 2008.



J'ai notamment occupé des postes à responsabilité dans deux médias : comme coordinateur de la rédaction d'une radio locale en 2010 et 2011, puis responsable du service digital d'une radio régionale entre 2016 et 2018.



Je suis aujourd'hui journaliste de presse écrite et web pour un hebdomadaire dynamique, "l'Essor Savoyard", appartenant au "Messager" (groupe Rossel La Voix).



Mes compétences :

Presse

Web

Radio

Management