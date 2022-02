Issu d'une formation d'ingénieur aéronautique généraliste, je me suis spécialisé dans les systèmes électroniques embarqués sur moteur d'avion et ai été nommé en 2019 expert société sur ce domaine chez Safran Aircraft Engines.

Mon expérience s'est construite principalement en pilotant le développement d'un calculateur embarqué sur le moteur Silvercrest. J'y ai contribué en phase de fin d'avant-projets, travaux de spécification, conception préliminaire et détaillée, tests au niveau équipements puis intégration système, certification environnementale, support aux essais moteur et avion, et préparation à la vie série. Un autre projet m'a amené à être détaché à temps plein chez un fournisseur en Italie pendant plusieurs mois. A travers ces activités, j'ai été en relations avec plusieurs clients avionneurs et plusieurs fournisseurs dans différents pays, ainsi que l'agence européenne de sécurité aérienne.

Depuis, je contribue à des degrés divers à des activités de développement et post-développement sur les systèmes électroniques de l'ensemble des moteurs développés et produits par Safran Aircraft Engines.



CV pdf : http://mstorn.net/divers/aboutme/CV_Maxime_Storn.pdf



Mes compétences :

Aéronautique

Gestion de projet

Ingénierie système

systèmes embarqués

Logiciel embarqué

Electronique embarquée

Réglementation aéronautique européenne

Pilotage d'activité