Florence DE CRECY

Ingénieur docteur-e en mécanique des fluides, j'ai acquis une expertise en mécanique des fluides pour des configurations académiques et industrielles. J'ai travaillé sur des problématiques de Snecma, EDF et Renault.

En outre, je suis intervenue dans le développement de logiciels scientifiques (radio-protection et CFD), ce qui me donne une connaissance de tous le processus d'édition un logiciel et une compétences dans toutes les étapes (spécifications, développement, validation, maintenance, support et utilisation).

Je suis à l'écoute d'opportunité dans le développement d'outils numériques scientifiques ou bien dans la conception ou l'étude en mécanique des fluides.



Mes compétences :

Turbomachines

Aérodynamique

Simulation numérique

Programmation informatique

LBM