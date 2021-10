Maxime TALMAR

Issu d'une formation en hôtellerie/restauration (de 1993 à 1998), j'ai exercé plusieurs postes dans ce milieu professionnel (de 1999 à 2007).

Dans un premier temps chez CASINO CAFETERIA (adjoint de direction), puis au MEMORIAL DE CAEN (responsable main d'oeuvre puis responsable des achats).

En 2007, je me suis orienté vers la grande distribution, en intégrant le groupe LIDL en tant que responsable de réseau (4 magasins).

Enfin, en 2008, c'est vers la distribution spécialisée que je me suis tourné, en prenant la direction du magasin LA HALLE CHAUSSURES dans le centre commercial Mondeville2 (14), un des plus gros magasins de la CEC (Compagnie Européenne de la Chaussure) puis de LA HALLE MODE dans le retail park Mondevillage (14), un flagship de 3000m2 générant 3M€ de CA.

Bien ancré dans ma région natale qu'est la Normandie, je conçois la réussite comme quelque chose de global (carrière, couple, famille, foncier...). Je ne souhaite donc pas un poste qui exige de la mobilité mais suis ouvert à des postes avec déplacements régionaux ou nationaux nécessitant de découcher régulièrement.

Aujourd'hui âgé de 41 ans, il est primordial pour moi de prendre plaisir à travailler et de transmettre ce plaisir!!!

J'attache beaucoup d'importance à la formation, le développement personnel, la bienveillance, le dépassement de soi...mais aussi à l'atteinte des objectifs, l'optimisation des process...



