Julie LETELLIER

Bonjour,

Je viens de quitter la Normandie pour suivre mon conjoint muté en banlieue parisienne. Habitant désormais à Achères (78), je recherche un nouveau poste tourné vers la communication et/ou l'événementiel.

Après 4 ans d'expérience en agence de communication, je suis également motivée pour travailler chez l'annonceur.

Impliquée, rigoureuse et disponible, j'ai hâte de mettre mes compétences à votre service !



Mes compétences :

Conseil en communication

Stratégie de communication

Suivi conception rédaction et création

Médias

Mise en oeuvre et suivi de plans de communication

Gestion de prestataires

Hors média

Gestion événementielle

Gestion de la production

Coordination de projets

Gestion des équipes

Reporting

Evénementiel

Accompagnement

Respect des délais

Gestion budgétaire

Microsoft Office

PAO notions Suite Adobe