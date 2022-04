Anne-Marie BOUILLÉ

Mon portfolio :Array



Graphiste conceptrice & artiste designer graphique, 5 ans d'expérience, recherche un poste en CDD pouvant déboucher sur un CDI.



Maîtrise parfaite de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)



Je serais disponible à partir du 19 septembre 2015.



Prenez un peu de temps pour visiter mon book en ligne et n'hésitez-pas à me contacter !



Bon surf et à bientôt.





Spécialisations : Design graphique et communication visuelle, prépresse et print, maquette et mise en page, édition, typographie.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

AfterEffects

Artiste

Audiovisuel

Chant

Communication

Communication visuelle

Design

Design graphique

Graphisme

Identité Visuelle

illustrator - photoshop - indesign

Illustrator – Photoshop – indesign

indesign

Photographie

Stylisme

Rédaction

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS5