Maxime TANGUY

Passionné du web et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, je me qualifie volontiers plus de technophage que de technophile, car ma curiosité pour les derniers gadgets s’est transformée en un véritable appétit qu’il me faut chaque jour substanter. Travailler dans une agence web est donc logiquement devenu mon objectif professionnel. Cela me permettra de mettre à profits mes qualités de communicant spécialiste du web et de tirer au mieux parti de ma veille technologique quotidienne.



Une expérience d’un an en tant que chargé de projet éditorial au sein de la start-up 3D2+, basée à Issy-les-Moulineaux, m’a permis de m’approprier pleinement mon rôle de communicant polyvalent. Dans le cadre de ce contrat de professionnalisation qui m’a fait baigner dans l’innovation, le crossmédia TV-Internet et le ludo-éducatif, j’ai assuré les refontes et réalisations graphiques des supports web et print, ainsi que l’animation éditoriale des sites web, blogs et monde 3D de l'entreprise.



Fort d’un an d’animation de sites web et blogs dédiés à des publics très variés (enfants, parents, investisseurs, journalistes) j’ai pu affiner mon sens de l'écriture que j’avais développé lors de mes expériences passées, notamment en tant que web journaliste pour le site des 1000 de l’Ouest (réseau des communicants du Grand Ouest), à Nantes.



Doté d’une solide connaissance des langages HTML, CSS, ActionScript 3, ainsi que des CMS, j’ai une bonne maîtrise des logiciels de la suite Adobe CS, notamment Photoshop, Illustrator et Flash.



Désireux de me poser en force de proposition dans une agence web, je m’engage, dès à présent, à mettre en œuvre les aptitudes que j’ai acquises au cours de mes précédentes expériences pour relever ensemble les défis que pose toute forme de communication sur Internet.



Un sens naturel du relationnel, un esprit créatif et la culture de la réussite complètent mon profil.



Mes compétences :

Axure

Drupal

Wordpress

Xmind

Merlin

GANTT Project