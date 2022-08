Maxime TAUTY

Diplômé de l'ICAM de Nantes, école d'ingénieur généraliste arts et métiers, je travaille chez Signature (EUROVIA) en tant que responsable de centre.



Parcours de fin d'études :



J'ai effectué mon stage de fin d'études dans une agence de travaux d'EUROVIA. Après avoir étudié les consommations de carburant et mis en place un système de suivi personnel,j'ai assisté un conducteur de travaux dans la préparation et la réalisation d'un giratoire. Cette expérience m'a permis d'entrer véritablement au coeur des travaux publics.



Pendant mes 6 derniers mois d'études, j'ai travaillé en binôme sur la création d'une plateforme hydrogène.Cette plateforme était un bateau électrique, MOST'H, propulsé par un moteur de 2,2kW alimenté directement par une pile à combustible. Nous avons notamment travaillé sur la sécurisation du bateau et effectué des essais en conditions réelles sur l'ERDRE, afin d'optimiser le système.



Mes compétences :

Management

Travaux Publics