Maxime TEIL

Je recherche un poste d'ingénieur en R&D / calculs mécaniques / matériaux.



Mon cursus de formation a été construit sur de fortes connaissances dans le secteur des matériaux (cursus ingénieur de l'UTT) avec, en complémentarité, une formation sur les agro-ressources et matériaux composites (cursus master des UTT, URCA et UPJV). Un doctorat en Mécanique (Université Grenoble Alpes - Grenoble INP) m'a permis d'approfondir de solides connaissances et savoirs-faire dans les domaines de l'expérimentation et de la simulation numérique en mécanique de la matière.

J'ai ainsi pu consolider mes connaissances sur le couplage des propriétés intrinsèques des matériaux, notamment composites, avec les propriétés mécaniques attendues d'un cahier des charges ou d'un modèle.



_____________________

Mes compétences :

_____________________

Mécanique des matériaux

Matériaux

Agro-matériaux

Composites

Calcul numérique (Abaqus)

Caractérisation expérimentale

Conduite de projets

Management d'équipe



__________________________________________________

Mes expériences professionnelles (hors stages) :

__________________________________________________

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) (Grenoble INP - 1 an)

Étudiant en thèse de Mécanique (Université Grenoble Alpes - Grenoble INP - 3 ans)

Ingénieur d'Étude (CNRS - Grenoble -1 an)