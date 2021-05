Maxime TERRIER

Une immersion dans les télécom depuis les années 2000, avec de solides formations internes.

Une grande variété de postes que le développement fulgurant d'Internet a su exiger.

Un sens de l'adaptation à la hauteur de celui des machines et de toute l'intelligence grandissante qu'elles mettent en oeuvre pour nous.

Ce sont les atouts majeurs pour devenir - et rester - un technicien à la fois capable d'opérer sur une large bande horizontale des besoins, mais aussi de prodiguer précision et exactitude sur les spécialités.



Architecture, mise en oeuvre, connexion et protection, adaptation des systèmes et des protocoles... les réseaux dans leur développement initial massif, nous ont porté immédiatement sur les systèmes et logiciels, qui devaient s'adapter.

Nous, les pionniers du web et des communications numériques, avons dû faire face à un ensemble d'obligations nouvelles, techniques, et nombreuses, très vite et avec une intensité jusqu'alors inconnue.



Je n'ai pas changé mon état d'esprit 20 ans plus tard. C'est d'ailleurs la flexibilité qui m'a permis non pas de me contenter d'utiliser des acquis, mais de continuer d'augmenter ma connaissance théorique et de la maintenir dans une pratique en déploiement constant.



Après avoir été hotliner, puis tehnicien réseaux, cadre en télécom, et après avoir entrepris dans d'autres domaines, c'est avec mon implication personnelle que j'ai créé sos-pc.pro pour le 91, en 2008. Depuis 10 ans je ne suis donc plus salarié, ni employeur, et c'est un franc succès. Tout au long de cette expérience humaine formidable, j'ai continué, toujours en autodidacte, d'augmenter mon savoir théorique au quotidien.

J'ai biensûr, parallèlement à cet investissement auprès de plus de 800 particuliers, proposé mes services aux PME.

Avec viadeo, j'ai à coeur de m'adresser directement à elles, par mon nom propre avec terrier.mx, pour leurs besoins d'aujourd'hui et demain en stabilité, fonctionnalité, et sécurité.



Voici mes compétences résumées en quelques mots techniques : maintenance & dépannage tous systèmes (Apple, Microsoft, GNU-Linux), installation & formation. http, https, ssh, tcp/ip, ethernet, aes-rsa-sha, pgp, ftp, sftp, smtp, pop, imap, nas (+ Freenas), smb, webdav, cloud (+ Nextcloud & Owncloud), firewalling (+ PFsense), routage (+ DDWRT), adressage, backup & synchro, ups, câblage & brassage, tor, i2p, freenet, dns, blockchain & ethereum, ethos, wordpress.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Administration réseaux

Réseaux informatiques & sécurité

Dépannage informatique

Gestion des installations