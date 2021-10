Professionnel de la finance comptabilité avec une expérience significative dans le domaine du transport maritime, j'adore relever les défis et j'attache de l'importance à la culture du résultat pour m'assurer de l'atteinte des objectifs fixés.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Sage

États Comptable et Fiscaux

Analyse financière

Audit

Gestion de Stock

Comptabilité analytique

Déclarations sociales et fiscales

Consolidation

état financier

rapprochement bancaire

Gestion de projet