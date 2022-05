Olivier KOUPELLE

COMPTABLE FISCALISTE DE FORMATION. 8 ANS D'EXPÉRIENCE DANS L'ACCOMPAGNEMENT EN ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES.

DOMAINES DE COMPETENCE : TENUE DES COMPTES - FISCALITE - CREATION D'ENTREPRISE - BUSINESS PLAN - GESTION DES STOCKS - ORGANISATION - LOGICIELS DE GESTION - ASSISTANCE - FORMATION - CONSEIL



Dans les secteurs d'activités suivants:

Tout secteur (commerce, prestation de service, import/export...)



Domaines de compétences:

Comptabilité, Informatique, Juridique, fiscal



Types d'interventions:

Recurrentes ou ponctuelles



Présentation



Je viens en aide aux gérants de petites et moyennes entreprises dans leurs démarches comptables, administratives, sociales, informatiques et juridique, afin que les gérants se concentrent sur leur métier.

Les gérants n'ont pas forcément le temps et le savoir pour faire leur comptabilité, et les démarches administratives qui prennent du temps,

Je suis est là pour répondre aux besoins des gérants concernant la vie de leur entreprise.

Je propose également des "formations" sous forme de consolidation des connaissances dans le domaine comptable et informatique.



Divers



Formations animées:

Outils informatiques maîtrisés:

Expertise dans les logiciels de la gamme Sage ,Pack Office 2003/2007/2010/2013 : Excellente maitrise



CONTACT: 676 27 63 05 / 696 12 67 50



Mes compétences :

Gestion

Organisation

Fiscalité

Informatique

Audit

Contrôle de gestion

Finance

Informatique de gestion

Comptabilité

Microsoft Excel

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Import/Export