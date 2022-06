Maximilien KITUTU

Expérience projet



· Rédaction du cahier de charges en fonction des besoins de l'exploitant et aux standards

· Lancement d'études complémentaires : plomb, amiante, sol, foudre, eaux (taux de chlorures)

· Phase dappels doffres (génie civil, tuyauterie, etc..) : réceptions des offres des soumissionnaires, clarifications, révisions de devis en fonction du cahier de charges , du planning

· Planning : utilisation de MS Project, établissement de jalons-clés en coordination avec lexploitation

· Gestion des coûts



Expérience ingénierie



· Mise à jour des plans existants par AutoCAD

· Contrôle/commentaire/renvoi avant validation des documents du bureau d'ingénierie et des fournisseurs : planning, P&IDs, plans d'équipements , de structures, plans de masse, de fondations, diagrammes électriques

· Notes de calcul de flexibilité de la tuyauterie : analyse critique

· Analyse critique du résultat des bilans de matière , des bilans de puissance, des pressions designs et dépreuves à appliquer aux tuyauteries

· Plans dimensionnels de structures, machines, GC , maquette 3D (Navisworks) : vérification de l'implantation et des clashs



Expérience chantier

· Délivrance de permis de travail , avec modes opératoires, plans de levage, extension d'horaires

· Permis de feu (point chaud, feux nus), permis espaces confinés

· Allocation hebdomadaire de ressources HSE pour prévention/surveillance sur site, en fonction de la coactivité (nombre de préventeurs, dans quelle sous-zone, etc.).

· Rédaction et validation du plan de prévention

· Suivi de punch list levée de réserves

· Environnement ATEX : port de détecteur 4 gaz, EPIs standards, limitation des feux nus proche des zones ATEX 0



Interface exploitant

· harmonisation du planning projet en fonction du planning exploitant

· consignations électriques :

· consignations fluidiques :

· allocation de ressources exploitant pour travaux spécifiques : nombre, durée



Réception / Validation des tuyauteries , des équipements DESP/PED (ballons, soupapes), des vannes

· Plans

· Certificats matières

· PV de soudure, de contrôles non destructifs (tirs radio, ressuage), dépreuves hydrauliques

· Répartition des golden welds

· Cahiers de soudage

· Isométriques Tels Que Construits

· Tarage des soupapes

· Constitution du dossier final pour organisme externe habilité avant mise en service



Équipements

· Compresseurs à pistons de gaz

· Pompes centrifuges, pompes à piston

· Moteurs électriques HT et BT pour pompes de skid d'huile et d'eau

· Aéroréfrigérants

· Pont roulant

· Détecteurs feu et gaz relié à système de sécurité automatisé SSA

· Instrumentation/Automatisme : pression, température, vibration, niveaux, débitmètre, armoires automates maître/esclave

· Vannes : tout ou rien pneumatiques, motorisées, manuelles cryogéniques/non cryogéniques



Tuyauterie

· acier inoxydable: 304L, 316L

· acier carbone : P265NL

· ciment âme en tôle

· PVC

· GRP

· calorifuge de type PIR

· peinture de type C4 (intérieur), C5 (extérieur) en environnement marin