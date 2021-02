Maya TAKEDA

Diplômée d'un Master de Sciences économiques et gestion (parcours Banque-finance) de lUniversité de Nice Sophia-Antipolis, j'ai complété ma formation en participant au programme International Business de la GSO University of Applied Sciences (Allemagne) et le MBA finance de la Coppead Business School (Brésil). Lors de mes études universitaires, j'ai bénéficié d'une formation exigeante et pluridisciplinaire, dispensée en quatre langues - ayant ainsi acquis d'excellentes compétences écrites et orales en Anglais, Allemand, Espagnol et Brésilien. J'ai par ailleurs effectué plusieurs stages en Marketing dès ma première année universitaire ainsi qu'un emploi d'été en banque commerciale.



Suite à mes études, j'ai acquis des expériences professionnelles au sein de banques d'investissement dans le secteur de la corporate finance en tant que M&A Analyst au sein de Banques dInvestissements en Allemagne (2010) et en Espagne (2011), ainsi qu'en tant que consultante en Transaction Advisory Services en Suisse (2012).



Mes atouts sont mes très bonnes prédispositions intellectuelles, mes excellentes aptitudes analytiques ainsi que ma très bonne maîtrise écrite et orales en six langues, qui me permettent de rendre un travail de qualité et intelligent établi de manière stratégique.



Ainsi, durant mes expériences internationales dans six pays, j'ai développé des compétences dans la gestion de projet de levée de fonds qui incluent la recherche de données financières et macroéconomiques, l'analyse de marché, la rédaction en Anglais, Allemand et Espagnol de Teasers et de Memoranda d'information, la préparation de présentations destinées aux investisseurs, ainsi que la modélisation financière.



Mes compétences principales :

Investment Banking

Private equity

Merger & Acquisitions

Valorisation

Modélisation financière

Due diligence

Strategic management

Marketing stratégique

Recherche

Etudes de marché et financière

Rédaction de memoranda d'information