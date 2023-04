Maya WIBAUT

Bonjour, je suis actuellement membre d'une association qui pratique le bien être et les techniques manuelles dans les soins du toucher, je pratique à domicile, et dans une yourte, j'organise des séminaires de musicothérapie et d'expression vocale.



je fais de la peinture à l'huile symbolisme, expressionisme et prépare une expo.



Je suis aussi auteur compositeur interprète en chanson française, et prépare un second album

maman de 8 enfants et épouse d'un archéologue



Cherche à exposer dans des galeries de peintures en France et en Belgique et ailleurs si propositions...



Mes compétences :

Aromathérapie

Auteur

Coach

Comédienne

Massage

Peintre