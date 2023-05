Maziar GHAZALI

Freelance 15 ans d'expérience, dont 10 ans de DBA Oracle



FORMATION PROFESSIONNELLE



2015 - Oracle Database 12c: Advanced Security Options (TDE, Database Vault) - Oracle PS - Noisiel

2015 - Oracle Database 12c: Managing Incremental Statistics - Oracle ACS - Noisiel

2015 - Oracle Database 12c: Multitenant Administration - Oracle PS - Noisiel

2013 - Oracle Database 11g: Administration de Data Guard Ed 3 - Oracle University - Colombes

2012 - Oracle Database 11g: RAC Administration Release 2 - Oracle University - Colombes

2012 - Oracle Grid Infrastructure 11g : Gestion des clusters et ASM Release 2 - Oracle University - Colombes

2012 - BMC Control-M/Enterprise Manager: Scheduler - BMC - Nanterre

2012 - Enterprise Risk Software (Fermat) - Moody’s Analytics - Saint-Cloud

2009 - Oracle Database 10g - Performance Tuning - Oracle University - Colombes

2009 - COBOL, DB2, IDS2, Santé, StarWeb - IFOSUP - Paris

2009 - Oracle Database 10g - Workshop 2 - Oracle University - Colombes

2008 - Administration Sybase ASE 15 - Sybase - Issy-les-Moulineaux

2007 - InfoSphere DataStage Server - IBM - Noisy-le-Grand

2005 - Oracle Database 10g - Workshop 1 - Oracle University - Paris

2005 - Oracle Applications 11i Administration - Oracle University - Paris

2002 - Architecture & développement : ASP & VB .NET - Microsoft - Téhéran



CONNAISSANCE TECHNIQUE



P.G.I. : Oracle Applications 11i E-Business Suite



S.G.B.D. : Oracle Clusterware ASM RAC et Data Guard : 11g R2, 10g, 9i, 8i. Oracle Spatial

SAP Sybase ASE 15 & 12, Microsoft SQL Server 2008, 2005, 2000, Access, XML



SYSTEMES : Oracle Solaris 5.9 Linux: RedHat AS3 à AS5, CentOS, Debian. IBM AIX 5.2. HP-UX B.11x Microsoft: Windows Seven, Vista, XP, 2003 R2, 2000, NT4, Me, 98, 95, 3.1x, DOS



LANGAGES : Oracle PL/SQL, SQL, DML, Shell (Sh & Ksh), Batchs, XML, XPath, XSL, XQuery, UML

Oracle Java EE, C++, C, CGI, ASP.NET, VB.NET, ASP (VBS), VB, JavaScript, DHTML



LOGICIELS : Oracle SQL+, Oracle DBA Studio, Oracle RMAN, Oracle SQL Developer, Quest Toad, Analysis Services (OLAP), ARS (Action Request System), PowerAMC, IBM WebSphere: DataStage & Base/ND, DreamWeaver, Front Page, SAM, Visual Studio 6 et .NET, WebExpert



E.T.L. : IBM InfoSphere DataStage Server



DECISIONNEL : Moody's Analytics Enterprise Risk Software (Fermat)



OUTILS I.P. : Oracle Enterprise Manager Grid Control, IBM Tivoli TSM, BMC Control-M, Dollar Universe



