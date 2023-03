Maziar MONSHI

Je suis heureux de vous présenter mon profil. Je m'appelle Mazier Monshi, un passionné de finance et de voitures classiques. J'ai eu la chance d'étudier à New York, une ville qui a changé ma vie et a ouvert mes horizons.



Au cours de mes voyages, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires et de découvrir de nouvelles cultures fascinantes. Ces expériences ont nourri ma curiosité et ma soif de connaissances.



En ce qui concerne ma carrière, j'ai travaillé dans le domaine de la finance, qui m'a toujours passionné. J'ai appris beaucoup de choses sur la gestion des risques, l'investissement et l'analyse financière. Mon ambition est de continuer à me perfectionner dans ce domaine et de contribuer à son développement.



En dehors du travail, j'aime les voitures classiques et les collectionne depuis plusieurs années. Je trouve que chaque voiture a une histoire unique et une personnalité qui lui est propre. Je trouve cela fascinant de découvrir l'histoire et l'évolution de ces véhicules.



Je suis très heureux de partager mes passions et mes expériences avec vous sur JDN. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger avec moi.