Mba Biyoghe MARUSHKA ERLANGE

Après trois ans passés à Energy Pro dans la vente de Matériel Électrique et Informatique , je suis actuellement en charge de l'activité commerciale du Cabinet Ulyss, qui possède une expertise avérée de plus de dix dans le conseil, l'étude, le recrutement et la formation du Personnel.



Mes compétences :

Marketing

Prospection commerciale

Prospection internationale

Études de marché

Achat et vente à l'international

Logistique internationale

Contrôle de gestion

Gestion d'un point de vente

Gestion des risques et financement des opérations

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Comptabilité analytique

Import export

Power-Pointe

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

