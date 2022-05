Mbarek AMINE

A la fois éditeur progiciel et intégrateur, RGI propose un accompagnement personnalisé couvrant chaque étape du cycle de vie de ses solutions, depuis la phase projet jusqu’à l’exploitation du système d’information.



La gamme de services informatique se compose notamment de :

-Services liés à l’intégration des progiciels : comprend les activités d’analyse technique et fonctionnelle, de paramétrage progiciel, de personnalisation, d’interfaçage avec les systèmes existants, de reprise des données, de formation, de recette, de mise en production, d’aide au démarrage etc. aboutissant à la mise en œuvre de la solution proposée.

-Services liés à l’outsourcing : comprend les activités d’hébergement et de maintenance applicative dans le cadre de l’externalisation totale ou partielle de la solution proposée.



Mes compétences :

Banque

Business

Informatique

High tech

Assurance