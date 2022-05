Mbarek FEKRI

Au cours de ma vie professionnelle j'ai acquis des compétences telles que la programmation objet, le débogage, la reprise d'un code déjà commencé, le versionning (avec subversion) et la méthodologie agile. Mais ce qui me plaît vraiment le plus, c'est développer quel que soit le langage. Depuis tout petit je développe. J'avais commencé avec le Basic sur un ordinateur en noir et blanc. J'adore développer, répondre à des demandes de clients par des applications adéquates, relever des défis liés à la programmation. Il est vrai que j'ai plus de compétences en développement PHP & Mysql, professionnellement parlant ; Compétences que j'ai améliorées lors de ma formation en 2012. Il ne faut pas non plus oublier que je suis très bon en C# et assez bon en DELPHI. J'ai fait du java par curiosité et j'aime bien, mais je me qualifierais d’un niveau débutant. Finalement la connaissance de ces 5 langages de développement me paraît être un atout considérable ; mais mon véritable atout est l’algorithme dont j'ai une très bonne connaissance. Selon moi, une fois que l'on connait bien cette matière, les langages ne se distinguent uniquement que par leur syntaxe.



Merci d'avoir pris le temps de lire ma présentation, et à bientôt.



