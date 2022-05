Coordonnées

- Nom : MBAREK Malek

- Adresse : Route de fouchana Km 9 sidi Abdallah Miaow

Sidi hassine Séjoumie Tunis 1095 TUNISIE

- Numéro de téléphone : 00216 23 027 573

- Adresse courriel : mbarek.malek@yahoo.fr



Objectif de travail



Mon expérience de 11 ans et mes compétences à la mécanique automobile me permettrait d’être un salarié performant. Professionnel, volontaire et dynamique, je suis prêt à m’impliquer pleinement dans toutes les missions en maintenance automobile. Je suis à votre disposition pour un entretien pendant lequel je pourrais vous démontrer mes aptitudes.



Compétences et Tâches



- Réparation et maintenance de véhicule essence et diesel.

- Diagnostique des différents défauts mécaniques, électriques et électroniques.

- Gestion moteur essence et diesel.

- Diagnostique et réparation pour tous les fonctions de véhicule :

Injection (essence et diesel)

Système AIR BAG ; ABS ; ESP ….

Climatisation

Multimédia ; Navigation ….

- Conseiller technique avec les clients et dans l’atelier de travail.

- Faire la réception des voitures et des clients.

- Faire les essais des voitures et la recherche des pannes.

- Rédaction technique.

- Monter les fiches techniques pour les responsables.



Études



- 2000/2002 : Diplôme de (Brevet de Technicien Professionnel Automobile) BTP.

Au centre de formation en mécanique et transport automobile ARIANA Tunis

- 06/2007__07/2007 : Diplôme DE (ELCTROMECANICIEN)

Centre de formation : RENAULT ACADEMY (PARIS) France

- 04/2008 : Diplôme de coordinateur technique (COTECH)

Centre de formation : RENAULT ACADEMY Maroc



Expérience de travail



11/2002--------2012 : 10 ans coordinateur technique chez ARTES Renault Tunis

01/2013----04/2013 : chef d’atelier garage TECH AUTO Rades Tunis

05/2013-------------- : Rédacteur technique chez ETAI Info pro



Compétences supplémentaires



- Langues : Arabe

Français

Anglais

- Informatique : Word

Excelle ; XLM

Photo shop

- Internet



Intérêts/activités



Sport ; Musique ; Voyage ; Bricolage





Mes compétences :

Mécanicien

chef d'atelier

Rédaction technique