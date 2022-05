Mbarek OUBAIROUK

Consultant BI avec plus de 7 ans d’expérience dans le décisionnel alliant expertise et l’intégration de données avec l’ETL Datastage PX :

• Maîtrise de l’ensemble des activités MOE : conception, développement, intégration, recette, mise en production et suivi de production.

• Expertise Datastage PX

• Possédant des compétences pointues sur les problématiques liées à l'intégration de données

• Maîtrise de Datastage server, Oracle (SQL et PL/SQL), unix, etc.

Au-delà de mes compétences techniques (l’ETL Datastage, Oracle, db2, Unix ...) mon expérience professionnelle m'a procuré une bonne connaissance du domaine bancaire avec des clients comme BNP Paribas, BPCE, la Banque Postale.

Consultant avec une bonne capacité pour résoudre les problèmes, capacités de communication inter-fonctionnelle, autonome, très motivé.



Mes compétences :

Shell Unix

Java/j2ee

Html/css

UNIX

Awk/Sed

DataStage PX

Oracle

modélisation multidimensionnelle

PL/SQL

Certification Infosphere DataStage 11.3