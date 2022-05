Mbaye Fall DIALLO

Je suis Professeur des Universités à l'Université de Lille 2, en poste à l'IMMD (Institut du Marketing et du Management de la Distribution) où j'enseigne le marketing de la distribution, les études quantitatives, les études panels, le marketing international, le capital-marque MDD, etc.

J'ai obtenu un doctorat en Sciences de gestion à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3.

Je viens du Sénégal et je suis en France depuis 2002. J'ai habité à Aix-en-Provence (2002-2011), à Paris (2011-2012) et à Lille (depuis 2012).

Je suis passionné par la recherche et l'enseignement et j'aime les débats, colloques et conférences qui me permettent de découvrir et d'échanger sur des thèmes en rapport avec mon domaine (marques de distributeur, stratégies d'internationalisation des enseignes, pays émergents, modèles d'équations structurelles, etc.) ou sur des problématiques de développement.



Mes compétences :

Marketing

Modélisation

Études quantitatives

Étude de marché