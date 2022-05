Mbaye NDIAYE

Lors de ma dernière expérience, j'étais consultant Ingénieur Etudes et Process chez Faurecia Automotive Seating à Caligny.

Je participais aux essais et validation de produits applicatifs. Cette participation m’amenait à suivre et à améliorer la production des prototypes et la préparation de la production série.

Auparavant, je me suis occupé de la conception, la fabrication et de l'implantation de machines spéciales chez SATS (rénovation de bouteille de gaz).

Diplômé de l'Ecole Normale Supérieure et de l'Université de Rennes1 en Conception Avancée spécialité Mécatronique, découvrez mon CV et prenez contact avec moi ici si mon profil vous intéresse...



Mes compétences :

Conception mécanique

Gestion de projets

Simulation numérique

Programmation

Automatisation / Mécanisation

Qualité

Catia v5

Solidworks

Prototypage rapide

CAO

Contrôle non destructif (CND)