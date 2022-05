Mbolgo LAZARE

Bonjour je suis un jeune Camerounais de 30 ans résidant dans la ville de Douala : en effet je suis cuisinier chez bourbon surf Cameroun dans le (guest house )je dispose un diplôme de cuisine et pâtisserie ,un passeport Camerounais un livret maritime une carte jaune et mes brevets( S T C W )fait au Ghana à Acra :ayant travaillé dans une société camerounaise d'hygiène et assainissement toujours dans la cuisine donc je dispose une grande expérience de plus de 10 ans : la cuisine c'est ma passion j'aime ce que je fais et mon but est de satisfaire mais convives et toute l'équipage je suis sociable et connais vivre en société



Mes compétences :

Navigation

Cuisine gastronomique

Offshore Oil & Gas

Pipeline