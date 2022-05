Mboula Massackouani LANDRY HULRICK

Bonjour messieurs et mesdames je suis titulaire d'une Picence professionnelle en Maintenance des Installations Industrielles. J'ai des competances en Froid et Climatisations, et je suis ouvert a d'autres domaines pouvant se referer a l'automatisme, l'electronique et l'electricite.



Competances en bref:

* Déceler une anomalie sur un produit, un procédé, un système de production ou l'un de

ses composants.

* Formuler un diagnostic et remettre en état un équipement industriel (maintenance

corrective).

* Etablir un planning de maintenance préventive.

* Gestion des stocks du magasin.



Mes compétences :

Climatisation

Gestion de maintenance assisté par ordinateur GMAO

ISIS

Microsoft Office: Word;Powerpoint

FluidSim Hydraulic 4.2

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office