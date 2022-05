Ayant des competence en electricite industrielle je me suis oriente dans le domaine de la production petroliere parceque j'aime ce metier je suis a la recherche d'un stage pour montrer mais competences.je souhaite evoluer dans un poste similaire et etre ingenieur en production et en instrumentation.



Mes compétences :

LANCEMENT DES RACLEUR RELEVER PARAMETRE TCP IP

RELEVER PARAMETRE TEMPERATURE PRESSION