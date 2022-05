Tchelamina LITHO

 Entrer très jeune dans le monde du travail, j'ai appris comme tout employé qui débute dans une carrière, mais c’est en voyant les contributeurs individuels les plus capable que ceux-ci se voit souvent promus a des poste de manager de première ligne, c’est ce qui s'est passé avec moi, j’ai commencé dans une structure ou il y' avait sept à huit personnes et je me suis retrouvé dans un poste de plus grande responsabilité. Ceci nécessite un ajustement dans l'état d'esprit, dans ces compétences, dans son emploi du temps et ses valeurs de travail.d’où je suis passé de "je" à "nous"



 Compétences: l'expertise Technique ou professionnelle doit être remplacé par des compétences managériales (panification, établissement de Budget, gestion des projets, sélections des profils, allocations des ressources, gestions des réunions, évaluations des collaborateurs, mesure des performance, mise en place des processus et des qualités de leadership ( vision commune, délégation, motivation, coaching, feedback, gestion de conflit



 Emploi du temps: j'allouerai mon temps: préparer, planifier, prioriser, suivre, écouter, animer, négocier, communiquer.



 Valeur de travail: succès de l'équipe et de ses membres doit aller au-delà de son propre succès personnel, porteur de sens, exemplarité disciplinaire



 Et de là je suis passé de: au lieu de je mène mon équipe à j'aide mon managers à mener l'équipe et ensuite: j’aide mes managers à mener leurs équipes



 Jeune Femme totalement motivé, ayant des connaissances approfondies en Droit des sociétés, Droit des affaires, Droit des assurances, Droit commercial, Droit international privé ,Droit bancaire, Droit pénal, Droit du travail et des connaissances en comptabilité des entreprises



 Compétence dans les appels d’offres, dans la gestion des contrats et des processus administratives des affaires.

 Aptitude à la négociation et bonne connaissance dans les contrats,les passifs et les assurances.

 Aptitudes au leadership, à la gestion multitâche et au travail sous pression

 Aptitudes à travailler avec des communautés locales en milieu urbain, et hautes capacités dans l’utilisation des méthodologies participatives pour l’engagement des communautés.

 Hautes compétences relationnelles et grande capacité à communiquer

 Secrétariat juridique :agenda et courrier

 Familiarisé avec des techniques et outils standards de planification et suivi de projets.

 Compétence approfondie en Comptabilité, Gestion d’entreprise et prospective

 Capacité à réaliser des tâches aussi complexes que spécialisées dans la réalisation des projets

 Capacité à travailler sous pression et dans un environnement multiculturel.











Mes compétences :

Comptabilité Gestion des entreprises

Droit(Social,Société,Com,Inter P,Trav,Ass)

Rigoureuse

Internet

Volentaire

Marketing

Commercial

Gestion gros client

Etude des marchés

Word,Excel,Power Point

Logiciel sage

Recrutement

Evaluation du personnel

Chasseur de talent

Paie