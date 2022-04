Erwan RIVOALLAN

Mon expérience (plus de 15 ans) réside principalement dans les domaines pétroliers, gaziers, nucléaires Off-shores et On-shores (Afrique de l'Ouest, Europe du Nord principalement).

Ma polyvalence professionnelle et la grande variétés de mes missions me permettent d'enrichir en permanence mes connaissances.

Mes domaines de prédilection sont le QA/QC management, l'inspection de piping,robinetterie, machines tournantes, E.S.P ainsi que la coordination de CND et de Permis de Travail.





Une maxime que j'apprécie particulièrement...



«Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques.» [ Benjamin Franklin ] ...



Mes compétences :

soudage

qaqc

Inspection

oil & gas

securite

tuyauterie

nucleaire

Pétrochimie

chimie

Offshoring

Quality Control

Quality Assurance

Offshore Oil & Gas

la maintenance

Onshore Oil & Gas

FPSO