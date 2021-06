Xavier DELBEQUE

Né en 1958, d’un père haut fonctionnaire et juriste et d’une mère femme au foyer, je suis divorcé et père de deux enfants. J'habite à Hérouville Saint-Clair dans le Calvados. Protestant, ancien prédicateur laïc pour l’ Eglise Réformée de France, ancien aumônier du Centre de Détention de Caen, l’engagement chrétien tient pour moi une place centrale.



Après des débuts professionnels comme élève-maître à l'Ecole Normale d'institutrices, (1978-1980), puis comme instituteur (1980-1987), ma carrière s’est poursuivie, partie en lycée (1988-1998), partie dans l’enseignement supérieur, d’abord en géographie des populations (1993), puis en en histoire militaire et histoire des relations internationales (1998-2001). Privilégiant à présent ma vie de famille à Caen, j’exerce aujourd’hui en lycée polyvalent un métier qui me plaît beaucoup.



Dans le domaine de l’enseignement élémentaire, l’occasion m’a été donnée d’approfondir (1986-87) en ce qui concerne la didactique des sept disciplines enseignées à l’école élémentaire ainsi qu’en matière d’observation et d’évaluation. Bon connaisseur du système éducatif en général et de l’école primaire en particulier, je suis en mesure d’apporter une expertise à tous les niveaux de l’enseignement général, de la maternelle au baccalauréat.



De mon passage à Saint-Cyr je garde un grand respect pour la fonction militaire ainsi que pour ces écoles qui construisent une polyvalence de haut niveau. Désireux de ne pas perdre le contact avec les milieux de la Défense, que j’ai beaucoup appréciés, j’ai effectué en 2008 une session à l’IHEDN et pris un engagement dans la Gendarmerie Nationale au titre de la réserve citoyenne (chef d'escadron). Intéressé par l’histoire militaire (toutes périodes) et par les questions internationales, j’apporte volontiers mon concours à des publications, ou bien à des sorties de l’ordre du tourisme militaire (sites et monuments, toutes périodes).



-brochures spécifiques réalisées dans le cadre du cours d’histoire de Saint-Cyr :

-chronologie des relations internationales (recueil de chronologies)

-”Bibliographie générale d’histoire des relations internationales” (120 pages)

-”La guerre froide et les grandes puissances” (recueil de documents)

-”La France entre construction européenne et Alliance atlantique” (recueil de documents)

-”Processus de décolonisation et émergence d’un Tiers-Monde” (recueil de documents)

-”Les progrès et les réalisations de l’idée européenne avant 1945” (recueil de documents)

-"La politique étrangère de la France" (recueil de documents)



Articles :

“La vie quotidienne à Bernières-sur-Mer sous l’Occupation allemande (1940-1944), Annales de Normandie 44è année, n° 1, mars 1994, 57 pages



Autres -conférences et interventions

-”Les thèmes et les procédures du dialogue social dans l’Europe des Douze” (Alençon, 1993, à l’invitation de l’Office communautaire des Formations Européennes (OCFE), O.I.N.G.

-”Primo Lévi et le le génocide” (intervention devant des professeurs de lettres de l’Académie de Caen, à l’invitation de l’association Française des Enseignants de Français (AFEF)

-”la paix au Moyen-âge” ( colloque franco-britannique des Eglises Réformées du nord de la France et de la United Church of England sur le thème : “Bâtir la paix, construire la paix” à Amiens, 1995)





Chevalier des Palmes Académiques (2001)



Mes compétences :

Pédagogie

Enseignement

Informatique

Formation professionnelle