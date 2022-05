Mbrasse LAURENT

Je suis un Professeur de 8 années d'expérience, autorisé à travailler au Canada , je m'approprie en ce moment les conventions collectives en vigueur surtout le contexte et les particularités du milieu montréalais: réalité socio-économique,pluriethnique etc . Je sais animer des réunions et des rencontres , adapter mon registre aux différents publics , démontrer mon habileté politique . Je sais tout aussi analyser prioriser et planifier ainsi que gérer du personnel.Mon savoir s’appuie sur ma capacité à créer des liens mobiliser et inspirer et capable de m'adapter et de gérer le changement .Mes valeurs sont la coopération , la serviabilité ,condition sociale et la compétition la flexibilité .



Mes compétences :

Challenger

Esprit d'équipe

Égalité

Flexibilité