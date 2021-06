Suivi des encaissements – relances clients

Règlement des factures fournisseurs

Révision des comptes

Suivi bancaire – états de rapprochement



 Suivi Budgétaire et Trésorerie

Elaboration du budget annuel avec la Direction Générale et les services

Etablissement du tableau de bord mensuel analytique et général

Suivi de trésorerie mensuel – remises en banque et placements



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Photoshop

Négociation commerciale

Travail en équipe