COMPETENCES



MANAGEMENT / ORGANISATION / PROJET

- Gestion d'equipe (9 collaborateurs)

- Recrutement & Formation

- Mise en place de procedures

- Organisation & Planification

- Recueil / Expression des besoins

- Gestion de la production & Coordination

- Planification des interventions

- Methodologies Agile Scrum/UP

- Modelisation UML, architecture de l'information

- UX design, Wireframing, Prototypage

- Communication avec les differents acteurs

- Suivi des travaux & Respect des delais

- Preparation & Verification des livrables

- Elaboration & Respect du CDC



GESTION DE LA RELATION CLIENT/FOURNISSEUR

- Negociation aupres des fournisseurs

- Analyse situation & Verifications d'usage

- Mise en place des moyens necessaires

- Suivi dossiers & Comptes-rendus interventions

- Gestion conflits/contentieux clients ou fournisseurs



COMMUNICATION & MARKETING / EVENEMENTIEL

- Emailing / Web / Print

- Relations presse et partenariats



ASSISTANAT PRODUCTION & POSTPRODUCTION

- Dossiers de candidature pour les festivals

- Prise en charge des rushes



SAVOIRS

- Word, Excel, Power Point

- Photoshop, Illustrator, Indesign

- Dreamweaver

- HTML5, CSS3

- Wordpress



Notions :

- Prestashop, Joomla

- After Effects, Premiere

- Flash

- PHP

- Axure



Langues

- Francais (l. maternelle)

- Anglais (bilingue)

- Allemand (courant)

- Italien (notions)

- Espagnol (notions)



