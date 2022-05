Mc GAILLARD

« Bidouilleur invétéré, à tendance portraitiste, il mélange sans aucune retenue les différents supports et outils pour des images toujours au service du sujet.



Du téléphone à la chambre 13×18, numérique et argentique, qu’importe le média pourvu qu’on ai le plaisir de capter un instant fugace et partagé.



Il privilégie les prises de vues outdoor en éclairage mixte, mais ne néglige pas quand c’est nécessaire les joies du studio.



Il a une prédilection pour le portrait, la mode, l’humain.



Toujours à l’écoute de vos attentes. »