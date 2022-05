Le MCB by Beauté Sélection vous offre un rendez-vous unique dédié à l'univers de la beauté. Le salon ouvre ses portes les 20 et 21 septembre 2015 à Paris Expo Porte de Versailles.



C'est un événement singulier, annuel et professionnel consacré au marché de la beauté : coiffure, esthétique, maquillage et ongles.

Le MCB by Beauté Sélection vous propose les animations incontournables pour comprendre les nouveaux enjeux de la profession, appréhender les pratiques innovantes qui marchent et sentir les tendances.





